Kissinger, le mogli e le amanti: il bacio "rovinato" con Zsa Zsa Gabor (per colpa di Nixon) e quando la Cina gli offrì «dieci milioni di donne»

La storia e la carriera di Henry Kissinger, morto il 29 novembre all’età di 100 anni, è stata segnata sia da successi che da critiche: un rifugiato ebreo fuggito dalla Germania nazista con la sua famiglia, un eminente praticante della realpolitik che servì i presidenti Nixon e Gerald Ford, vincitore del Premio Nobel per la Pace in circostanze controverse. Ma quando si trattava della sua vita personale, c’era un’altra dinamica forse più sorprendente: le donne erano attratte dall’uomo conosciuto negli ambienti sociali come il “Playboy dell’ala occidentale”.