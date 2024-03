Kate Middleton, quando tornerà in pubblico? L'annuncio ufficiale: sarà al Trooping the Colour l'8 giugno

E' ufficiale: Kate Middleton tornerà sulla scena pubblica l'8 giugno. La principessa del Galles parteciperà al Trooping the Colour tra tre mesi come parte del suo ritorno ai doveri reali. Il Ministero della Difesa ha confermato che Kate sarà presente alla sfilata di sabato 8 giugno che comincerà alle 10:30 alla Horse Guards Parade di Westminster. Anche se questo è il primo incarico ufficiale di Kate ad essere annunciato da quando ha subito un intervento chirurgico, Kensington Palace non ha ancora confermato la sua presenza alle prove finali. La futura regina è assente dai riflettori già da due mesi (salvo un foto rubata spuntata ieri su Tmz) in concomitanza con i postumi del delicato quanto misterioso intervento chirurgico all'addome subito a metà gennaio. Finora il palazzo si era limitato a far sapere che la principessa di Galles sarebbe rimasta fuori gioco fino e non prima di Pasqua.