Lunedì 6 Maggio 2024, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 11:28

Sarà impegnata a fare altro. Così la Regina Camilla eviterà l'incontro con il principe Harry che l'8 maggio attererà a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Game. Il tanto atteso ritorno del figliol prodigo coincide infatti con la festa in giardino che si terrà a Buckingham Palace e si ritiene improbabile che molti esperti reali parteciperanno. il Re parteciperà alla prima festa in giardino dell'anno a Buckingham Palace a partire dalle 16 di mercoledì. La festa in giardino e la cerimonia degli Invictus Games dovrebbero concludersi intorno alle 18, consentendo ai due di incontrarsi di persona per la prima volta da febbraio.

Il rifiuto di Camilla

La regina non ha fretta di ricongiungersi con il figliastro, dicono le fonti. Secondo l'Express, la Regina rifiuterà l'incontro con Harry. Anche se il Re avrà tempo nella sua agenda per una breve visita, è altamente improbabile che Camilla si trovi nella stessa stanza».



L'ultimo incontro con Carlo

Harry ha visitato il Regno Unito l'ultima volta all'inizio di febbraio, un giorno dopo aver appreso che a Re Carlo era stato diagnosticato un cancro. I due hanno avuto un breve incontro alla Clarence House di Londra, durato meno di 45 minuti, ma non si sa se Camilla fosse presente. La fonte ha aggiunto: «Harry ha fatto la cosa giusta volando lì a febbraio. Ma è stata una sorpresa dell'ultimo minuto ed è stata un po' forzata per la famiglia.

Non si prevede che il Duca di Sussex rimanga a Londra a lungo, dato che lui e Meghan Markle hanno programmato un viaggio in Nigeria per la fine del mese. Se riuscirà a incontrare suo padre, sarà un incontro breve grazie al fitto programma del re, che include l'incontro settimanale con il Primo Ministro e la festa in giardino. La fonte ha spiegato: «Salute permettendo, il Re dovrebbe partecipare alla festa in giardino a Buckingham Palace l'8 maggio. Se dovesse avere luogo un incontro con Harry, dovrebbe avvenire poco prima o poco dopo».

Non saranno mai soli

Subito dopo l’incontro nei giardini reali, Carlo III vedrà il primo ministro Rishi Sunak. Agenda fitta. La verità è che nella casa reale nessuno ha voglia di nuovi conflitti né tanto meno di spegnere le ostilità. Di più, quello che si sta organizzando a corte è un vero e proprio cordone di difesa e protezione nei confronti di re Carlo, che sarebbe oltremodo felice di incontrare il figlio, ma che per effetto della sua accresciuta emotività, presumibilmente stimolata dalla fragilità del suo stato di salute, potrebbe indulgere in tenerezza e confidenze che potrebbero essere pagate successivamente.

“Meglio non fidarsi di Harry” il diktat che pare essere fortemente sostenuto a casa Windsor a partire da Camilla per continuare soprattutto con il fratello William. La moglie del re starebbe organizzando tutto il cerimoniale, formale, per ricevere il figlio ribelle in un ambiente sicuro e controllato. Nessuno spazio a momenti di intimità tra i due per evitare che a Carlo possa sfuggire qualsiasi dettaglio che potrebbe diventare oggetto di nuove rivelazioni per vendere libri o documentari su Netflix. Angela Levin, autrice e biografa di Camilla, lo scandisce a chiare lettere sottolineando che i due, a Londra, non saranno mai soli. E’ infatti notizia di questi giorni che al duca del Sussex è stata negata ospitalità a Windsor e che sarà alloggiato in un hotel londinese. Il rapporto di fiducia con la famiglia reale è troppo compromesso per tenerselo in casa.