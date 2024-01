Jasmine Trinca, dal provino con Nanni Moretti alla perdita dei genitori, chi è l'attrice ospite oggi a Domenica In

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Da Luca Argentero a Sergio e Pietro Castellitto, passando per Donatella Rettore e i Cugini di campagna, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier. Tra questi, anche Jasmine Trinca, in studio per presentare la nuova serie "La storia", trarra dall'omonimo romanzo di Elsa Morante.