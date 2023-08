Janis Danner, chi è l'influencer tedesco che ha distrutto (per un gioco) una statua dell'800 a Villa Alceo

Janis Danner è uno tra i più popolari influencer di fitness e lifestyle tedeschi ma oggi è balzato agli onori delle cronache per aver distrutto un’antica statua del noto scultore italiano dell’800 Enrico Butti in una villa che aveva preso in affitto a Viggiù, in provincia di Varese. Un danno da 200 mila euro e tutto per girare un video sui social. Ed è proprio sui social che si definisce cosi: «Il mio obiettivo? Offrire ai follower, e non solo, un canale che possa ispirare ambizione, determinazione e un atteggiamento positivo nei confronti della vita». Non si considera un trainer professionista, parla del suo lavoro ed il canale Instagram, cosi come i suoi contenuti, sono un riflesso abbastanza accurato del suo stile di vita.

