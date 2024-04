Kevin Bacon torna nel liceo di Footloose dopo 40 anni: il video del ballo diventa virale

Ritorno al liceo per Kevin Bacon, che ha fatto visita agli studenti della Payson High School in cui 40 anni fa girò il suo cult "Footloose". L'attore ha ballato nel campo sportivo dell'istituto, sulle note dell'iconica colonna sonora, per salutare i ragazzi prima del ballo di fine anno a tema "Footloose". Si tratta dell'ultimo prom nella storia della scuola, che verrà demolita la prossima primavera.

Il discorso di Kevin Bacon

«È bello vedere questo tipo di impegno per qualsiasi cosa. Penso anche che sia sorprendente vedere il potere che questo film ha avuto nel riunire le persone», ha detto Kevin Bacon agli studenti riuniti nel campo sportivo della scuola. «Eccoci qui in questo bellissimo, bellissimo posto in questa bellissima, bellissima giornata. È passato molto tempo, quarant'anni, e questo mi lascia a bocca aperta. Sembra tutto un po’ cambiato da queste parti. Direi che la cosa più diversa sono io».

La visita benefica al liceo di "Footloose"

Il preside Jesse Sorenson ha dichiarato che da anni gli studenti cercano di convincere Bacon a fargli visita.

Quello che era iniziato come un appello sui social si è trasformato in una campagna benefica a livello comunitario per collaborare con l'organizzazione di Kevin Bacon. Gli studenti hanno infatti accettato di contribuire a mettere insieme 5mila pacchetti di assistenza per l'organizzazione benefica SixDegrees, in modo da convincere Bacon a fargli visita. Per settimane i ragazzi hanno scritto messaggi di speranza per i futuri proprietari di ciascuno dei pacchetti di assistenza e hanno collaborato con la Utah Film Commission e SixDegrees per raccogliere fondi e donazioni di articoli da bagno, vestiti e altri oggetti da inserire negli zaini. Nel ballo di fine anno, ovviamente a tema "Footloose", gli studenti hanno ricreato l'iconico ballo sulle note della colonna sonora del film. Gli ex studenti dell'istituto hanno inoltre raccontato ai ragazzi alcune storie e aneddoti della loro esperienza comparse nel film.