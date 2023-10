Putin e l'alleanza con Hamas “via” Iran: così divide gli Stati Uniti tra Ucraina e Medio Oriente

I discorsi dalla Sala ovale della Casa Bianca non sono frequenti: gli americani per primi sanno che sono riservati a occasioni speciali e mai, quasi mai, a notizie liete. Per di più il presidente Joe Biden, al suo secondo discorso dall'imponente scrivania "Resolute", è stato assai diretto: evidentemente il Pentagono sente il bisogno di mostrare i muscoli. Biden ha di fatto collegato e messo sullo stesso piano di gravità: l'invasione russa dell'Ucraina e l'attacco di Hamas a Israele. Inevitabile l'appello finale: gli Stati Uniti devo restare il “faro per il mondo”.

Un compito sempre più gravoso perché la guerra in Europa continua a drenare ingenti risorse causando malumori agli elettori e a una buona fetta del Congresso: una situazione alla quale si è adesso aggiunta la nuova crisi in Medio Oriente con uno scenario del tutto preoccupante. La decima guerra fra israeliani e palestinesi, sostenuti dall'Iran a sua volta sostenuto dalla Russia, mai come questa volta rischia di fare da detonatore di altre crisi di dimensioni ben più vaste.

Ben più vaste perché dopo l'iniziale assenza, ora entra in scena anche la Cina: Pechino ha appena ospitato un vertice tra Putin e Xi Jinping, per entrambi i bombardamenti israeliani di Gaza rappresentano un’opportunità per ribadire il ruolo di Mosca e Pechino di rappresentanti dei paesi in via di di sviluppo, in netto contrasto con gli Stati Uniti che sostengono Israele.