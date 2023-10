Due portaerei nucleari Usa tra Sicilia e Cipro per intimidire gli alleati di Hamas: in azione le colossali Eisenhower e Ford da 20 miliardi di dollari

Guerra Israele-Hamas: rotta verso il Mediterraneo orientale percorrendo il canale di Sicilia e sfiorando Cipro per due giganti del mare quali le portaerei americane "Dwight D. Eisenhower", in servizio dal 1975, e la "Gerald R. Ford", operativa a pieno titolo dal 2021 e ritenuta la portaerei più potente (e costosa) del mondo.

Non è la prima volta che un fazzoletto di mare accoglie due navi di questa imponenza, ma certo fa effetto il dislocamento di due squadre navali di massimo peso in tempi così rapidi dopo l'attacco di Hamas che ha scatenato quella che si ritiene la decima guerra fra israeliani e palestinesi. Il governo Usa, in altre parole si è precipitato a ribadire sia agli alleati sia ai loro nemici che d'ora in poi i tempi delle azioni dovranno essere per i primi concordati e per i secondi valutati in base alla certa e immediata reazione di una colossale ptenza di fuoco.

Ogni portaerei si muove inoltre con una poderosa squadra di navi che hanno il compito di difenderla e di assisterla per i rifornimenti: la Ford è già in zona (mentre l'Eisenhower è in viaggio dalla base di Norfolk in Virginia) accompagnata dai cacciatorpedinieri lanciamissili Thomas Hudner, Ramage, Carney e Roosevelt e dall’incrociatore Normandy, solo per citare la navi da guerra e non quelle da assistenza.