Iran, quando e come colpirà Israele? La «vendetta» entro la fine del Ramadan, l'attacco «indiretto», il ruolo degli Usa: tutti gli scenari

Rischio escalation mai così alto in Medio Oriente. Dopo l'attacco di Israele all'ambasciata iraniana di Damasco, nel quale sono morti alcuni alti esponenti del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, Teheran ha annunciato di essere pronta a reagire con decisione. «L'attacco israeliano non rimarrà senza risposta - ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane Mohammad Bagheri -. La vendetta dell'Iran è inevitabile e Teheran deciderà come e quando effettuare l'operazione di rappresaglia».

L'Iran prepara l'attacco a Israele, avvertimento agli Usa: «Non intervenite». Rappresaglia entro la fine del Ramadan?

«Il recente attacco israeliano alla sede del consolato iraniano nella capitale siriana, Damasco, è una sorta di follia e rappresenta il suicidio del regime sionista», ha assicurato Bagheri, durante i funerali a Isfahan di uno dei due alti ufficiali uccisi, Mohmmad Reza Zahedi, comandante di un'unità d'élite dei Guardiani responsabile delle operazioni esterne dell'Iran.