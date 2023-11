Indi Gregory è morta, il papà: «La mia vita è finita all'1.45. Siamo arrabbiati e pieni di vergogna»

Indi Gregory è morta stanotte. Lo ha detto a LaPresse Dean Gregory, il papà della bambina di 8 mesi affetta da una grave patologia mitocondriale, a cui il 6 novembre il governo Meloni ha concesso la cittadinanza per consentirle di essere trasferita al Bambino Gesù di Roma. Nonostante la lunga battaglia legale intrapresa dai genitori venerdì le corti del Regno Unito avevano disposto per lo stop ai trattamenti vitali e il trasferimento in un hospice.

#IndiGregory è morta.



La bimba inglese è stata uccisa - "nel suo miglior interesse" - da un sistema sanitario e legale impregnato di barbara cultura eutanasica, che ha rifiutato anche solo di tentare la differente proposta clinica dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma soffocando… pic.twitter.com/yebapFKUL3 — Jacopo Coghe (@jacopocoghe) November 13, 2023