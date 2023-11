Indi Gregory, no al ricorso: lunedì stop alle macchine. Scontro con l'Italia, ultimo appello di Meloni

Si consumerà lunedì il destino di Indi Gregory, verso l'addio, salvo svolte dell'ultim'ora. Lo ha confermato oggi la giustizia del Regno Unito, riducendo al lumicino le residue speranze della famiglia della bimba inglese di soli 8 mesi - è ricoverata al Queen's Medical Centre di Nottingham - alla quale verranno staccati i supporti vitali nonostante l'irriducibile opposizione dei suoi genitori e la battaglia legale sostenuta dall'Italia per un trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Indi Gregory è affetta da una gravissima patologia mitocondriale che la comunità medica internazione considera come sindrome incurabile, tanto che la piccola è in vita soltanto grazie alle macchine.

