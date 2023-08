Giovedì 24 Agosto 2023, 09:30

L'altra notte i carabinieri di Tor Vergata insieme con i colleghi di Frascati hanno arrestato un honduregno di 19 anni senza fissa dimora per resistenza, furto aggravato, danneggiamento e minacce: armato di un machete ha dato l'assalto al centro sportivo Le Palme di via Casilina, in zona Borghesiana. Il 19enne, scoperto una prima volta dopo la mezzanotte, è scappato nascondendosi, finché è stato arrestato poco dopo le due quando sono intervenuti i carabinieri per una seconda volta. «Poco dopo la mezzanotte un ragazzo si è introdotto all'interno del club dopo essere entrato dal retro, passando dal giardino di un complesso privato - ha raccontato Cristian Pino, il proprietario del centro sportivo - siamo subito intervenuti per cercarlo insieme ad una pattuglia dei carabinieri, ma lui si è nascosto e dopo averlo cercato per un'ora, siamo andati via».

PRESO DAI CARABINIERI

Il giovane senza fissa dimora, lasciato solo, ha danneggiato sette telecamere di videosorveglianza e nel ristorante ha scassinato tutte le slot machine, i biliardini e la cassa per prelevare il denaro. Non contento ha continuato con le porte di ingresso, squarciando i tendoni del campo di Padel. «Non trovandolo siamo andati via, era quasi l'una - ha continuato il proprietario - per quasi quaranta minuti ha continuato a girare indisturbato e a rompere tutto, all'una e mezza siamo ritornati per fare un nuovo sopralluogo questa volta sono intervenute anche quattro pattuglie dei carabinieri e lì è cominciata una nuova ricerca, una vera caccia all'uomo, siamo riusciti a trovarlo nascosto vicino il campo di beach volley, è stato immobilizzato e ammanettato dai militari».

Fiumicino, minaccia i viaggiatori armato di coltello: rissa con gli agenti poi viene bloccato con il taser

Stazione Termini, botte alla ex poi minaccia due vigili in strada: agenti costretti a estrarre le pistole

L'uomo quando è stato arrestato era in evidente stato confusionale e armato di machete, e di un coltello che aveva prelevato dalla cucina del ristorante in precedenza e con cui aveva minacciato presenti e le forze dell'ordine. «Da una primo bilancio ci siamo resi conti che abbiamo riportato quasi cinquemila euro di danni - conclude il proprietario del Club - oltre a forzare porte della piscina e dei campi di beach e di padel, squarciare tendoni, danneggiare telecamere, rompere monitor, televisori, computer, bilance elettroniche, registratori di cassa, bottiglie, bicchieri specchi, mobili del ristorante, ha danneggiato anche delle auto nel parcheggio».