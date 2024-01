Incidente aereo a Tokyo: come si sono salvati i passeggeri? Equipaggio preparato e niente bagagli a mano: la ricostruzione

È definita la regola dei 90 secondi. Prima di mettere in volo un aereo, il processo di certificazione richiede che il costruttore dimostri che anche con i sedili tutti occupati l’abbandono del velivolo avviene al massimo in un minuto e mezzo, usando solo la metà delle uscite di emergenza. Protocollo rispettato alla perfezione nel caso dell’Airbus A350 della Japan airlines, che il 2 gennaio in fase di atterraggio all’aeroporto Haneda di Tokyo si è schiantato contro un velivolo della guardia costiera fermo in pista.