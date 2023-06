Incendi Canada, la nube di fumo sulla Spagna: Montreal città più inquinata del mondo

«Il Canada zoppo», recitava la prima pagina del New York Post, quando il fumo degli incendi forestali sviluppatosi in Quebec ha ricoperto la costa orientale degli Stati Uniti la scorsa settimana. Ora la «nube» si sta muovendo dal Paese nordamericano alla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Come spiegato dall'Agenzia Statale di Meteorologia spagnola (Amet), il fumo dei roghi è stato osservato stamattina in Galizia come «un banco nuvoloso di aspetto poco denso».