Ilary Blasi, Alessia Solidani, la parrucchiera che organizzò il caffè con un altro uomo, insultata sui social: «Bugiarda»

Alessia Solidani, 48 anni, è la figura chiave nella crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Amica, parrucchiera e confidente. Lei e Ilary si conoscono da quando erano adolescenti e entrambe sognavano di sfondare. Proprio Alessia avrebbe fatto da tramite tra la conduttrice e l'uomo del caffè (che sarebbe il personal trainer Cristiano Iovino) di cui Ilary parla nel documentario "Unica". Totti l'ha sempre indicata come una delle principali responsabili della crisi (e rottura) tra lui e Ilary. E sui social qualcuno la critica: «Quanti soldi ti ha dato Netflix per raccontare tutte queste bugie?». La conduttrice ha parlato di Alessia come una delle sue più care amiche. Ma chi è l'hairstylist al centro della bufera?