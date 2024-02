Ilaria Salis, il «piano Zaki» per riportarla in Italia: espulsione dall'Ungheria dopo la condanna

Ilaria Salis non può tornare subito in Italia, ma un suo trasferimento agli arresti domiciliari a Budapest è il primo passo affinché, grazie alle norme europee, possa lasciare l'Ungheria. La strategia del governo per risolvere il caso della 39enne milanese corre sul doppio binario di diplomazia e norme internazionali. Dopo la bufera politica per le immagini che la vedevano incatenata con ceppi e manette nelle udienze al processo, in queste ore il procuratore generale ungherese ha fatto visita ad Ilaria in carcere, per verificare le sue condizioni. Gli stessi genitori hanno potuto incontrarla. «Si inizia a vedere un pò di luce», commenta un pò sollevato il papà, Roberto Salis, per il quale c'è un «moderato ottimismo». Un piano, sulla scia di quanto avvenuto con Patrick Zaki, prevede l’espulsione dal paese dopo la condanna.

