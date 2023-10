I bastardi di Pizzofalcone, stasera su Rai 1 la seconda puntata: anticipazioni, cast e trama della serie ambientata a Napoli

Torna stasera su Rai 1 un nuovo episodio dell'amatissima fiction «I bastardi di Pizzofalcone», arrivata ormai alla quarta stagione. Tratta come sempre dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la serie tv andrà in onda tutti i lunedì per quattro settimane. Al centro degli episodi - che saranno quindi solo quattro - un ricatto che costringerà Lojacono (Alessandro Gassman) a vivere ai margini, lontano da amici e famiglia. Scopriamo ora insieme trama, anticipazioni e cast completo della serie tv.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi lunedì 30 ottobre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)