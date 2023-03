Heather Parisi, età, marito, figli, malattia, il pignoramento in tv e la “rivalità” con Lorella Cuccarini: chi è la ballerina italo-statunitese ospite a Belve

Heather Parisi sarà ospite questa sera nella quarta puntata della trasmissione televisiva "Belve", in onda questa sera su Rai2 alle 21.15, condotta e ideata da Francesca Fagnani.

Volto simbolo della televisione italiana tra la fine degli anni '70 alla metà dei '90, questa sera l'ospite racconterà durante l'intervista alcuni retroscena di una vita passata sotto i riflettori dello show business. Senza tralasciare momenti di buoi. Parisi si lascerà andare una confessione choc, in cui la ballerina e showgirl italo-statunitense parlerà di un uomo che in passato l'ha sottoposta a violenze e abusi fisici e psicologici.

«Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda», recitano alcuni spezzoni dell'intervista che andrà in onda stasera a Belve. Ma chi è davvero Heather Parisi?