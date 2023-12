Harry e Meghan Markle, la cartolina di Natale: ecco perché non compaiono i bambini, le differenze con Kate e William

Come ogni Natale, anche quest'anno, i membri della Royal Family hanno voluto augurare buone feste ai sudditi inglesi e non e l'hanno fatto tramite le classiche cartoline natalizie che sono state pubblicate sui vari canali social. Se nei giorni scorsi, William e Kate hanno presentato la foto per le festività, nelle scorse ore, Harry e Meghan hanno pubblicato la loro. Le differenze tra le due cartoline sono diverse.