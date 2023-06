La rivolta del Gruppo Wagner, Putin sarà il prossimo a cadere? I precedenti russi (guerre civili e colpo di Stato) non sono a favore dello zar

La storia della Russia è complicata, caratterizzata da «tinte» rosse e nere, successi e fallimenti.

Eppure c'è una costante che caratterizza il passato russo: che si tratti di guerre civili, rivolte o colpi di Stato, il potere e la società hanno sempre subito un duro contraccolpo dopo tali eventi. Per alcuni storici, comunque, non si è sempre trattato di un qualcosa etichettabile come negativo.

Analizziamo quali sono stati gli eventi simili all'attuale «guerra civile» della «Madre Russia».

Putin, Prigozhin segnerà la sua fine? La rivolta della Wagner dimostra la debolezza dello Zar, la Cnn: decisive le prossime 24 ore

L'insurrezione cosacca

La ribellione di Pugachev, detta anche Guerra dei contadini 1773-1775 o Ribellione dei cosacchi, la principale rivolta di una serie di ribellioni popolari che ebbero luogo nell'Impero russo dopo la presa di potere di Caterina II nel 1762. Ma come iniziò? Ci fu un'insurrezione organizzata dei cosacchi Yaik guidati da Yemelyan Pugachev, un ex tenente dell'esercito imperiale russo, in un contesto di profonda agitazione contadina e di guerra con l'Impero Ottomano. In seguito al succeso inziale, Pugachev assunse la guida di un governo alternativo in nome del defunto zar Pietro III e proclamò la fine della servitù della gleba. Questa leadership organizzata rappresentò una sfida per l'amministrazione imperiale di Caterina II. All'inizio le forze governative non riuscirono a rispondere efficacemente all'insurrezione, in parte a causa di difficoltà logistiche e dell'incapacità di comprenderne la portata. Tuttavia, la rivolta fu stroncata verso la fine del 1774 dal generale Michelsohn a Zaritsyn. Pugachev fu catturato poco dopo e giustiziato a Mosca nel gennaio 1775. Ulteriori rappresaglie contro le aree ribelli furono condotte dal generale Peter Panin.

Qual era lo scopo? La ribellione riuscì a consolidare il sostegno di vari gruppi, tra cui i contadini, i cosacchi e il sacerdozio dei Vecchi Credenti. A un certo punto, la sua amministrazione rivendicò il controllo della maggior parte del territorio tra il fiume Volga e gli Urali. Uno degli eventi più significativi dell'insurrezione fu la battaglia di Kazan, nel luglio 1774.

Gli eventi hanno generato molte storie nella leggenda e nella letteratura, in particolare il romanzo storico di Pushkin La figlia del capitano (1836). Si trattò della più grande rivolta contadina nella storia dell'Impero russo.