Fine della corsa per Vladimir Putin? Lo zar ora deve fronteggiare la rivolta dell'armata di Yevgeny Prigozhin e dei suoi mercenari Wagner. Comunque andrà la «guerra civile», alcuni importanti esponenti del Cremlino e milioni di russi stanno mettendo in discussione la figura politica che per anni ha guidato la Russia.

Il Paese russo un tempo idealizzava Putin come proprio indomito salvatore, un uomo acclamato per aver ripristinato l'orgoglio russo dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 e l'umiliazione degli anni '90. Ma le cose sono cambiate. I funzionari russi, un tempo ossequiosi, ora sono meno sicuri di seguire il leader russo.