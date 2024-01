Gps, il blackout in Polonia e Svezia e l'allarme Nato per la guerra elettronica russa: cos'è il Borisoglebsk 2 (che può oscurare gli F35)

II blackout ai sistemi Gps avvenuti in Polonia e Svezia tra dicembre e gennaio potrebbero essere state causate dalle esercitazioni di guerra elettronica condotte dalla Russia nella regione di Kaliningrad. Lo ipotizza il think tank americano Isw, citato dall'agenzia polacca Pap. Dopo le recenti minacce lanciate da Putin, la Nato ora teme che un conflitto diretto con la Russia sia sempre più probabile. Nei giorni scorsi Berlino aveva lanciato i timori di uno scenario da Terza guerra mondiale delineato in tempi e movimenti, con tanto di cifre di mobilitazione militare, azioni di «guerra ibrida» e sviluppo sul terreno mese dopo mese. Fino a culminare nel dispiegamento di centinaia di migliaia di soldati della Nato e nello scoppio del conflitto tra Russia e Alleanza atlantica nell'estate del 2025