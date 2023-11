Giulia Cecchettin, Filippo Turetta indagato per tentato omicidio. Perquisizioni in casa del ragazzo. Si cerca nel lago di Barcis

Filippo Turetta, il 22enne scomparso insieme all'ex fidanzata Giulia Cecchettin, è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio, a seguito della denuncia di sparizione della ragazza. L'iscrizione, spiega la Procura in una nota, è funzionale anche a consentire attività necessarie e irripetibili: per non lasciare inesplorato alcuno spunto investigativo, infatti, sono state disposte alcune perquisizioni che hanno avuto corso nella mattinata di venerdì 17 novembre.