Trump condannato, da Stormy Daniels a Jean Carroll: chi sono (e perché) le donne possono fargli perdere le elezioni

Il processo per il caso pornostar rischia di far perdere a Donald Trump - secondo alcuni analisti - altri voti dell'elettorato femminile e quindi la Casa Bianca, mentre i sondaggi lo danno ai minimi in questa fascia demografica. Le donne sono oltre il 50% dei votanti e la metà dei repubblicani. E milioni di donne in più rispetto agli uomini si sono registrate per votare negli ultimi cicli elettorali, avendo sempre la meglio sull'altro sesso in termini di affluenza alle urne in ogni elezione presidenziale dal 1964.

Trump condannato, non solo la pornostar: tutte le inchieste che pendono sulla corsa