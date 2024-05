Trump condannato, non solo la pornostar: tutte le inchieste che pendono sulla corsa

Le grane giudiziarie di Donald Trump non finiscono con la chiusura del processo per i pagamenti in nero alla porno star Stormy Daniels.

All'orizzonte per il tycoon ci sono, infatti, altre tre cause, più due appelli - quello contro la condanna per gli asset gonfiati e quello nel procedimento per diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll - oltre all'attesa decisione della Corte Suprema sull'immunità presidenziale.

Trump condannato nel processo per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels: colpevole di tutti i 34 capi di imputazione