Giovedì 30 Maggio 2024, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 09:20

Donna caduta dal cavalcavia della A4: è stata uccisa. Svolta clamorosa in quello che sembrava essere un suicidio e si è invece rivelato essere un barbaro omicidio, anzi, più nello specifico, secondo quanto si apprende da fonti investigative, si tratterebbe dell'ennesimo femminicidio. Il delitto si è consumato all'alba di mercoledì 29 maggio a Vigonza, in provincia di Padova. La vittima si chiamava Giada Zanola. La svolta, in quello che sembrava un suicidio, è giunta nella notte, al termine delle indagini degli agenti della Polstrada di Padova e di Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di Padova.

Omicidio a Vigonza, donna gettata dal cavalcavia dell'A4 dopo una lite muore travolta da un tir: fermato il compagno

La donna, una 34enne, non si sarebbe difatti buttata dal cavalcavia volontariamente ma sarebbe stata uccisa dal compagno, uomo con il quale sarebbe in crisi da tempo e con il quale ha un figlio di tre anni. L'uomo l'ha fatta precipitare sulla carreggiata, per una quindicina di metri. Sia la vittima che l'indagato sono italiani.

L'omicidio, secondo la ricostruzione della polizia, è avvenuto al culmine di una lite che i due hanno avuto mentre si trovavano sul ponte sopra l'autostrada, a Vigonza, poco distante dalla loro abitazione. Qui il compagno l'ha fatta precipitare. Alcune automobili sono riuscite ad evitare il corpo, poi la donna è stata travolta mortalmente da un camion.

Ricostruendo le ore precedenti al fatto, gli agenti di Polstrada e Squadra mobile, assieme alla polizia scientifica, hanno riscontrato degli elementi che facevano ricondurre la tragedia ad una ipotesi di omicidio. Il pm si è quindi recato negli uffici di Polizia, dove ha interrogato il 39enne, e al termine ha disposto il fermo di indiziato di omicidio volontario, provvedimento eseguito dai poliziotti. L'uomo è stato condotto in carcere.