Azzurra Carnelos, morta la madre coraggio che portò avanti la gravidanza nonostante un tumore al seno

Azzurra Carnelos non ce l'ha fatta, Oderzo (comune della provincia di Treviso in Veneto) ha perso la sua madre coraggio sabato notte. Azzurra Carnelos aveva solo 33 anni quando è stata strappata alla vita via da un tumore al seno, lasciando il suo piccolo Antonio di soli 8 mesi. Nonostante la ricomparsa della malattia, Azzurra aveva scelto di portare avanti la gravidanza, desiderando ardentemente il suo bambino. Affrontando la diagnosi nel 2019, sembrava inizialmente che avesse sconfitto il cancro, ma il male purtroppo ha fatto ritorno poco dopo l'annuncio della gravidanza nel 2023.

Azzurra Carnelos, studentessa brillante

La sua storia è sorprendente.

Una studentessa brillante, laureata con lode in Economia bancaria e Finanza, ha incontrato Francesco nel 2013, laureandosi insieme nel 2015 e trovando lavoro poco dopo. Ma è nel 2019 che le cose hanno preso una piega inaspettata. Dopo un sogno in cui la voce della sua nonna defunta, vittima anch'essa del cancro al seno, l'avverte di farsi visitare, Azzurra si è sottoposta a esami che hanno rivelato la presenza di un nodulo. Non ha perso tempo ad affrontare le cure con determinazione, ma il cancro è tornato, colpendola durante la gravidanza.

Nonostante le avversità, Azzurra ha mantenuto il suo spirito combattivo, sorridendo anche nei momenti più difficili. «Stai tranquilla, andrà tutto bene», ha detto alla madre Antonella poco prima di addormentarsi sotto l'effetto dei farmaci. Il suo coraggio e la sua gentilezza hanno lasciato un'impronta indelebile nella vita di coloro che l'hanno conosciuta. Il suo desiderio di diventare madre l'ha spinta a lottare fino alla fine, portando alla nascita di Antonio, il figlio tanto desiderato. Nonostante la sua prematura dipartita, la sua eredità di amore e coraggio vive attraverso il piccolo Antonio e coloro che l'hanno amata.

Azzurra Carnelos, oggi il funerale

Oggi, la famiglia e gli amici si riuniranno per onorare la sua memoria durante il funerale, con le offerte devolute al reparto di Neonatologia del Ca' Foncello di Treviso. Azzurra lascia nel dolore il marito Francesco, il piccolo Antonio, la mamma Antonella, il papà Fabrizio e i fratelli Davide e Andrea.