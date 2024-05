Roma, cosa fare sabato 1 e domenica 2 giugno: dalla parata al Rino Gaetano Day, dai musei gratis alla sagra delle fragole

Ci siamo: mancano poche ore al primo weekend di giugno. Domenica 2 si celebra il 78esimo anniversario della Festa della Repubblica e come accade ogni nella Capitale sono previste cerimoni e iniziative per celebrare il referendum del 1946. Ma non è tutto: in città sono in programma appuntamenti con i musei (gratuiti), cinema e teatro. Il programma completo.