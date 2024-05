Venerdì 31 Maggio 2024, 07:21 - Ultimo aggiornamento: 07:22

MARCON (VENEZIA) - «A giugno 2023 mi è stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta, una malattia del sangue tale per cui i globuli bianchi che crescono nel midollo osseo non riescono a raggiungere la maturità necessaria per essere funzionali nell’organismo». Scriveva così, non più tardi di tre mesi fa su facebook, Eleonora Bolzan, ventisettenne di Gaggio di Marcon deceduta mercoledì scorso all’ospedale dell’Angelo di Mestre a causa della malattia che l’aveva colpita meno di un anno fa.

Il messaggio di Eleonora

Prima di andarsene Eleonora ha voluto rendere pubblici alcuni suoi pensieri e il suo stato d’animo su quello che le stava succedendo, aprendo sui social uno spazio con amici, conoscenti o solo semplici utenti social, per condividere la sua esperienza «e soprattutto - scriveva - perché vorrei far sentire meno solo chi si trova, come me, a vivere questa enorme incertezza. In tutta onestà – spiegava - voglio lasciare una sorta di eredità che vada al di là dei miei diari privati. Avrei già potuto scrivere e terminare un libro, se mi ci fossi messa prima. Ahimè, sono una procrastinatrice ed, inoltre, speravo di avere tempo in un futuro indefinito per iniziare a fare le cose con calma, quando sarei stata meglio. Non ho la presunzione che la mia vita sia più interessante della tua, ma già che ci sono ne parlerò».

Più persone, leggendo i racconti di Eleonora, sono entrate in contatto soprattutto per esprimerle ammirazione per la forza e il coraggio con cui riusciva a trovare il modo di trasformare la sua esperienza in qualcosa di significativo e condiviso.

«Sii sempre forte, non abbassare mai l’asticella del coraggio e della volontà che stai dimostrando e che stai trasmettendo a tutti noi – le aveva risposto Susanna - che abbiamo solo la possibilità di averti nel cuore e di stringerti in un forte, fortissimo abbraccio virtuale». Eleonora lascia la mamma Lucia, il papà Alessandro, la sorella Alessia, il compagno Mahmoud, oltre al nonno, gli zii, i cugini e tanti amici e conoscenti. I funerali saranno celebrati martedì 4 giugno, alle 11, nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Gaggio. La famiglia invita coloro che eventualmente desiderassero fare un’offerta all’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma a consultare il sito www.ail.it.