Gigliola Cinquetti, da "Non ho l'età" al ritorno all'Ariston a Sanremo 2024: chi è la cantante ospite oggi a Domenica In

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Dai Ricchi e Poveri a Sabrina Ferilli, passando per il cast di "Mare fuori" e Mr. Rain, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier. Tra questi, anche Gigliola Cinquetti, che oltre a cantare alcuni suoi grandi successi di Sanremo come "La Pioggia" e "Dio come ti amo", sarà protagonista di una lunga intervista.

Domenica In, dal cast di Mare Fuori ai Ricchi e Poveri, passando per Sabrina Ferilli e Sergio Assisi: tutti gli ospiti di Rai 1