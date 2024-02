Domenica In, dal cast di Mare Fuori ai Ricchi e Poveri, passando per Sabrina Ferilli e Sergio Assisi: tutti gli ospiti di Rai 1

La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 con Mara Venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto riapre le porte ai racconti di personaggi dell'attualità, della musica e dello spettacolo, con un focus ancora su Sanremo e sulla nuova stagione di "Mare Fuori".

Gli ospiti

Ancora canzoni sanremesi protagoniste a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, in onda oggi pomeriggio dalle 14 alle 17.10 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La puntata si aprirà con i Ricchi e Poveri che si esibiranno con il brano "Ma non tutta la vita", oltre a raccontare le loro tante partecipazioni al Festival. A seguire, Nek e Francesco Renga canteranno "Pazzo di te", mentre Mr. Rain si esibirà con il brano "Due Altalene" e Il Tre con "Fragili". Gigliola Cinquetti sarà poi protagonista di un'intervista oltre a cantare alcuni suoi grandi successi di Sanremo come "La Pioggia" e "Dio come ti amo". Sabrina Ferilli interverrà con Sergio Assisi per presentare la serie tv "Gloria", che andrà in onda su Rai 1 per tre puntate da lunedì. Grande attesa infine per i ragazzi del cast di "Mare Fuori 4".