Barricati in casa. Nella vicenda della sparizione del gatto di Nino Frassica da Spoleto, dove l’attore è stato impegnato per circa un mese sul set della fiction Don Matteo, ci sono risvolti che rischiano di tradursi in uno o più procedimenti penali. Come quello della coppia di anziani additata sui social dall’attore come responsabile della sparizione del gatto.

