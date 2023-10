Fedez stasera a Che Tempo Che Fa: «Se balbetto, non preoccupatevi. Parlerò di cose mai dette». Come sta? L'operazione, la malattia e la vita privata

«Potrei balbettare, ma non preoccupatevi». Fedez annuncia così la sua ospitata di stasera in tv da Fabio Fazio in Che Tempo Che Fa, ormai assestatosi nella nuova casa di Canale Nove, dove va in onda ogni domenica a partire dalle 19.30.Tra gli altri protagonisti della puntata di oggi troveremo la segretaria del Pd Elly Schlein, Gino Paoli, il Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca Alberto Mantovani. Al momento "Tavolo" vedremo poi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani, il rapper Frankie hi-nrg mc; la ciclista Vittoria Bussi, che lo scorso 13 ottobre ha realizzato il nuovo record dell'ora femminile; Roberto Giacobbo; Giovanni Cacioppo; Paolo Conticini e Alessandro Rosa.

Ma siete sicuri di sapere davvero tutto su Fedez? Ripercorriamo insieme la vita professionale e privata di Federico, dal successo al matrimonio con Chiara Ferragni, fino agli ultimi problemi di salute che lo hanno messo in crisi.