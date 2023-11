Filippo Turetta, c'è stata premeditazione? «Comprò prima il nastro adesivo». Lunedì l'interrogatorio, perché rischia l'ergastolo

La premeditazione è una variabile decisiva che nel futuro processo a Filippo Turetta, accusato di aver ucciso con «ferocia» Giulia Cecchettin, potrebbe portarlo, se riconosciuta, fino ad una condanna all'ergastolo. Per arrivare a contestare anche quella aggravante gli inquirenti stanno lavorando proprio su numerosi elementi, tra cui pure l'acquisto on line pochi giorni prima, forse due o tre, dell'11 novembre di quel nastro adesivo che l'ex fidanzato avrebbe usato per impedire alla 22enne di urlare durante l'aggressione in due fasi, durata circa 25 minuti.

Filippo Turetta, chiusi i gruppi Facebook che lo sostenevano: ecco cosa c'era dentro