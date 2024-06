Raz Degan presenta a Verissimo la fidanzata: «Cindy ha l'energia di starmi dietro. Non sono perfetto ma con lei sono migliore»

Oggi, sabato 1 ° giugno, per Verissimo-Le storie, verrà riproposta l'intervista fatta tempo fa da Silvia Toffanin a Raz Degan che raccontà i suoi timori per la famiglia che vive in Israele e presentò la sua fidanzata. Ricordiamo dunque cosa disse.

Raz Degan a Verissimo, il racconto sulla famiglia

Ospite di Silvia Toffanin, Raz Degan è tornato a parlare a Verissimo della situazione della famiglia in Israele: «Stiamo vivendo un periodo difficile. Mio padre ha fatto 80 anni da solo nel kibbutz.

La fidanzata

Ma poi spazio all'amore. L'attore bello e tenebroso ha sempre tenuto riservata la sua vita privata. Raz Degan non ama il gossip così di lui si sapeva che aveva una fidanzata ma lui non l'aveva mai presentata ai telespettatori.

Nello studio di Silvia Toffanin invece è arrivato con Cindy Stuart, la donna che le ha rubato il cuore. «Non ci piace il gossip. L'ho incontrata per caso a Bali, subito dopo "L'isola dei famosi". Parlavamo in inglese, non sapevo fosse italiana. Abbiamo girato il mondo. Lei ha avuto l'energia di starmi dietro».

Chi è Cindy Stuart

Da diversi anni Raz e Cindy vivono insieme in Puglia, nel trullo che l'israeliano comprò anni fa, e che rimane il suo punto fermo nel mondo, quando parte per i suoi lunghi viaggi.«Io sono sempre stata una viaggiatrice avventurosa, ma lui mi ha portato a spingere sempre di più. Raz può essere la persona più attenta del mondo, ma allo stesso tempo anche egoista. È un uomo estremo, di contrasti. Se c'è una cosa che lui mi ha insegnato, è sentire. Mi ha insegnato a sentire con il cuore, ad amare». Cindy Stuart, che Degan ama chiamare affettuosamente Stewart, è una italoamericana con la passione per i viaggi. Del suo lavoro e delle sue origini non si conosce praticamente niente, ma in tv la coppia ha raccontato come si sono conosciuti.

E Degan ha aggiunto: «Senza amore non c’è vita. Dobbiamo credere nell’amore perché è il potere più forte di tutti. Senza amore non c’è nulla. Sono sempre stato un uomo di grandi rapporti. Ho avuto relazioni lunghe. Ho avuto cinque rapporti. Nonostante la fama non cercavo i “numeri”. Volevo la complicità, volevo una casa. Cindy mi ha dato questo. Non sono perfetto, ma con lei sono un uomo migliore»