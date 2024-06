Verissimo-Le Storie, le interviste del week end: dalla commovente storia di Francesco Arca agli amori tormentati di Melissa Satta

L'estate è alle porte e come sempre Mediaset punta al Best Of dei suoi programmi cult. Sabato 1 e domenica 2 giugno, dalle 16.30 su Canale5, infatti Verissimo sarà in onda con Verissimo-Le storie, le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Verissimo-Le storie, gli ospiti (già visti) del week end

Francesco Arca in un’emozionante intervista tra passato e presente. Ospite a Verissimo anche la splendida Melissa Satta. Una donna carismatica, ma soprattutto una mamma straordinaria: Elisabetta Gregoraci e il suo Nathan. Sabato a Verissimo rivivremo anche la storia di un eterno spirito libero che ha trovato la sua metà perfetta: Raz Degan. Oggi Verissimo proporrà un’intervista a Edwige Fenech, icona del cinema italiano

Tra le interviste che andranno in onda domenica: Un trio che continua a conquistare intere generazioni: Il Volo.