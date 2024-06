PADOVA - Tornato nel pomeriggio di mercoledì al Comando della polizia Stradale di Padova e prima che il sostituto procuratore Giorgio Falcone lo raggiungesse, Andrea Favero ha ammesso davanti agli agenti della Stradale e della Mobile di aver ucciso la sua fidanzata Giada Zanola, mamma del loro bambino di 3 anni, trovata morta nella notte tra martedì e mercoledì sull’asfalto dell’A4 dopo un volo di 15 metri e dopo essere stata arrotata e trascinata da un tir che l’ha investita. Una confessione poco lucida nella quale non viene ricostruita la dinamica di quanto accaduto alle 3.30 di mercoledì sul cavalcavia dell’A4 a Vigonza, ma che è bastata agli investigatori per mettere Favero di fronte alle proprie responsabilità, chiamare il pm (di fronte al quale il camionista non ripeterà più l’ammissione, limitandosi a dire che non riesce «a mentalizzare» quegli istanti) e dare inizio all’interrogatorio che alle 2.05 di giovedì ha portato Favero, camionista di 38 anni, in cella con l’accusa dell’omicidio volontario di Giada Zanola. Un omicidio, per la Procura, «d’impeto» e «aggravato dal rapporto sentimentale» ormai arrivato al capolinea: da alcuni mesi la donna aveva iniziato una relazione con un altro uomo e per questo aveva deciso di interrompere la convivenza con il 38enne, di tenere con sé il figlio avuto da lui e di cambiare anche lavoro per passare più tempo con il nuovo fidanzato.

Andrea Favero resta in carcere e non risponde gip: è accusato dell'omicidio della compagna Giada Zanola. Il litigio e le ultime ore