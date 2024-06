Zecca marginata, nuova specie di parassita in Italia: ecco dove. «Più grande e aggressiva». I rischi per l'uomo e come difendersi

Si chiama zecca marginata. In gergo scientifico Hyalomma marginatum. Originaria di ambienti caldi e secchi del Mediterraneo meridionale ora sembra essersi insediata in maniera numericamente rilevante in Italia.

Nuova specie di Zecca sul Carso

In particolare nel Carso Triestino. Come hanno rivelato nelle scorse settimane i ricercatori del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste che hanno accertato la «presenza abbastanza cospicua» della nuova specie di zecca.

Vermocane, è invasione nel Sud Italia: cos'è, perché è pericoloso e come comportarsi in caso di puntura