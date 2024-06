Claudio Baglioni canta l'Inno di Mameli per la Festa della Repubblica, chi è l'artista? Età, dove vive, la moglie (manager), il figlio e l'addio ai concerti

L’Inno Nazionale eseguito in occasione delle celebrazioni del 78° Anniversario della proclamazione della Repubblica, alla presenza del Capo dello Stato, sarà domani, 2 giugno 2024, interpretato dal celebre cantautore Claudio Baglioni, accompagnato dalla Banda Interforze della Difesa.

2 giugno, perché si festeggia la Repubblica. Domani le celebrazioni: dalle Frecce tricolori alla parate e l'inno cantato da Claudio Baglioni

Ha accolto con grande emozione l'invito il cantautore romano. «Eseguire l’Inno Nazionale, il prossimo 2 giugno, è un onore grandissimo e il dono di un dolce ricordo di me bambino e mio padre carabiniere che mi scuote all’alba per correre a vedere la parata militare. E negli occhi del cuore, anche se non ne capivo ancora il significato, la visione di un mondo perfetto, di un futuro radioso e più largo di quel cielo assolato; l‘idea di un intero Paese di gente perbene. Spero tanto, come neo Cavaliere di Gran Croce - grazie al conferimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - di mostrarmi degno e all’altezza di questo compito: essere l’interprete del Canto degli Italiani, il giorno della Festa della Repubblica». In attesa di brindare alla nostra Nazione tra parate e frecce tricolori scopriamo qualcosa in più su Claudio Baglioni.