Dichiarazione redditi 2024, criptovalute: come compilare il nuovo quadro W

Dichiarazione dei redditi 2024. Ci sono delle precisazioni pubblicate in una circolare dell'Agenzia delle Entrate che fanno chiarezza sui possibili dubbi degli operatori relativi alle principali novità di quest'anno. Vengono fornite istruzioni sull'utilizzo del modello 730 semplificato e sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcuni quesiti riguardano, inoltre, i versamenti minimi delle imposte sostitutive e il visto di conformità. La circolare, tra l'altro, spiega una nota, scioglie i dubbi sull'ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti e sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d'imposta «prima casa under 36».