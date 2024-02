Da maggio è detenuto in un carcere rumeno, in una cella condivisa con altri 25 reclusi, in condizioni degradanti, con i letti invasi dai topi. L'accusa nei confronti di Filippo Mosca, 29 anni, siciliano di Caltanissetta, è traffico internazionale di stupefacenti, ma potrebbe essere un nuovo caso Salis: lui giura di essere innocente e i giudici non avrebbero tenuto in considerazione prove e testimonianze che lo scagionano dalle contestazioni.