Ferragni e i "trucchi" psicologici, l'avvocato: «Beneficenza ipnotizzante per confondere i clienti»

Una beneficenza "ipnotizzante" quella di Chiara Ferragni. «I consumatori sono stati confusi», spiega l'avvocato Massimiliano Dona, esperto in materia. Il "trucco" è stato quello di «mischiare un'iniziativa di beneficenza con il volto di un personaggio talmente noto da mettere in secondo piano qualunque cosa». Ma è solo uno di quelli utilizzati dall'imprenditrice digitale per mettere in crisi i suoi follower.

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata, cosa rischia? Lei: «Sono serena». Anche Alessandra Balocco iscritta nel registro degli indagati