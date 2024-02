FantaSanremo, gli autori: «Si chiude un ciclo, se torneremo cambierà tutto». Ecco cosa cambia, le novità

«FantaSanremo finisce qui». La fine del Festival, si porta via anche il gioco più amato da spettatori e cantanti. Con la fine della quinta edizione «si è chiuso un ciclo» hanno spiegato gli autori, spaventando i fan del format parallelo alla kermesse. Quale futuro, dunque, per il FantaSanremo? «Se tornerà, sarà con un format diverso», hanno fatto sapere gli inventori del gioco, che da semplice passatempo tra amici, si è trasformato in un fenomeno nazionale.