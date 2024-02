Il Volo, il pescarese Michael Tenisci tra gli autori di “Capolavoro”

«Cadi dal cielo come un capolavoro, prima di te non c’era niente di buono» recita il brano de Il Volo in gara al Festival di Sanremo 2024, strofe che celebrano l’amore sotto varie forme, dalla coppia al rapporto genitore-figlio, all’amicizia. La canzone che segna il ritorno nella kermesse internazionale del trio vincitore dell’edizione 2015, ha parole e musica scritte da un pescarese e da un siciliano residente a Giulianova. Tasselli abruzzesi che si aggiungono alla presenza del cantante rosetano Gianluca Ginobile all’interno del gruppo. Michael Tenisci, Stefano Marletta e Edwin Roberts firmano il pezzo presentato martedì e ieri sera all’Ariston da Ginoble insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto.

Tenisci, compositore e chitarrista, ha stretto da un anno e mezzo una collaborazione con i tre cantanti e “Capolavoro” era pronto da un bel po’ di tempo per il debutto sanremese. «Tutto è nato dall’incontro con Ernesto Ginobile, fratello di Gianluca - racconta l’autore - che nell’agosto 2022 mi ha presentato il cantante. Entrambi mi hanno chiesto di scrivere qualcosa per il trio. Insieme a Edwin e Stefano ho buttato già delle idee, cercando di rendere moderna la composizione senza snaturare troppo lo stile del Volo. Il brano era pronto a settembre 2022 ma, a causa dei tanti impegni mondiali degli interpreti, ha dovuto aspettare fino al 2024 per essere registrato e proposto.

Nel frattempo abbiamo realizzato altri pezzi per loro, tutti inseriti nell’album in uscita dopo il Festival».



LA SERATA

Michael Tenisci ha già scritto canzoni per Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Renga ma è la prima volta che una sua produzione sale sul palco più ambito della canzone italiana: «Martedì sera ho seguito l’esordio di “Capolavoro” dalla tv, nella stanza di un bed & breakfast a Sanremo insieme a Edwin e Stefano, è stata un’emozione forte, un dono che ci ripaga di tanto lavoro e varie difficoltà affrontate negli ultimi anni, sempre insieme». Dopo la performance, Michael ha raggiunto Il Volo in hotel, accompagnato dai co-autori Edwards e Marletta, quest’ultimo è il musicista catanese che ha scelto di vivere a Giulianova: «Gianluca, Ignazio e Piero erano stanchi, ma entusiasti - prosegue Tenisci - noi siamo qui per esser loro vicini in una occasione così importante, però non so se riusciremo ad incontrarli ancora perché i ritmi sono estenuanti, ogni giorno gli artisti si svegliano alle nove del mattino e vanno a dormire alle quattro». I voti parziali della prima serata non hanno riservato il podio al trio abruzzese-siciliano: «La canzone è piaciuta - continua Tenisci - ho letto ottime recensioni. Fino a sabato, e con le preferenze di tutte le giurie, può cambiare tanto. Noi, comunque, non parliamo mai di posizioni perché ciò che più ci interessa è che il pubblico gradisca quanto abbiamo fatto e comprenda il progetto “Volo”». Sanremo è solo una tappa dell’intesa tra i tre cantanti e i tre compositori: «Abbiamo curato gli arrangiamenti per il recente concerto de Il Volo all’Arena di Verona e presto torneremo al lavoro per l’edizione 2024. Oltre che una collaborazione professionale, è nata un’amicizia».