Domicilio digitale, cos'è e perché è utile registrarlo

Domicilio digitale, cos'è? È un recapito digitale attraverso il quale essere sicuri di ricevere tutte le comunicazioni da parte di un'amministrazione pubblica. Da oggi i cittadini possono registrare su INAD, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali, il proprio domicilio digitale, come per esempio un indirizzo PEC attivato in precedenza. Lì si potranno ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Farlo è molto semplice: basta collegarsi al sito domiciliodigitale.gov.it, accedendo con SPID, CIE o CNS, e inserire il proprio recapito certificato.

Inad nasce dalla collaborazione fra Agid, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma.

«Si tratta di un progresso importante. Il domicilio digitale, insieme alla Piattaforma Notifiche, ci consentirà di compiere un passo avanti fondamentale per la digitalizzazione del Paese e la semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Attraverso il domicilio digitale, infatti, cittadini, professionisti e aziende potranno beneficiare di un canale semplice e immediato per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della PA, con un risparmio significativo di tempi e costi», dichiara il Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti.

Vediamo come funziona e perchè è utile registrare il proprio.