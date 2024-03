Bonus psicologo, boom di richieste (150mila): lo prenderà meno dell'11%. Ecco perché ha ancora senso fare domanda

Boom di richieste per il Bonus psicologo: le domande per il contributo che serve a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia sono 175 mila, dopo soli due giorni dall'apertura. Se il numero dovesse rimanere questo, potranno avere accesso al bonus al massimo poco più dell'11% dei richiedenti. Per la misura, infatti, sono stati stanziati 10 milioni di euro e considerando che l'importo che può essere assegnato va dai 500 ai 1.500 euro (per un massimo di 50 euro a seduta) a seconda dell'Isee, le persone che potranno ottenerlo sulla base dell'importo minimo sono 20mila, circa l'11,4% di quelli che l'hanno richiesto finora. È probabile però che la percentuale sia ancora più bassa. D'altronde l'ordine degli psicologi lo aveva detto: bisognava far presto per fare domanda.

Ha ancora senso chiedere il bonus?

Le richieste possono essere inviate fino al prossimo 31 maggio e ci si aspetta, infatti, altre decine di migliaia di domande (nel 2022 furono 400mila). Ma ha senso continuare a farlo? Ci possono possibilità di ottenerlo? A spuntarla potrebbero essere soltanto coloro che hanno un Isee molto basso, di sicuro non superiore ai 15mila euro, ma anche con una soglia ancora più bassa per avere speranza di superare chi ha già fatto domanda.

I requisiti

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di residenza in Italia e valore Isee in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

Come fare la domanda

La domanda per accedere al bonus va presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);

Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Quando esce la graduatoria

Per sapere se si riceverà il bonus, bisognerà consultare la graduatoria che verrà pubblicata molto probabilmente a inizio luglio (una diversa per Regione). A quel punto i vincitori saranno avvisati con sms e e-mail e potranno usare, con il codice assegnato, il voucher con cui potranno pagare le sedute dallo psicologo (fatte da quel momento in poi).