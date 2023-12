Reddito cittadinanza, saldo non speso e disattivazione carta: cosa succede dal 1° gennaio. Le faq

Reddito di cittadinanza. Dal 1° gennaio il sussidio va in pensione (e arriva l'assegno di inclusione). Ma cosa accade ai "crediti" non spesi entro la data di "scadenza" del Reddito, ossia il 31 dicembre? Che fine fanno le decurtazioni mensili e semestrali per il saldo non speso entro questa data.

Assegno di inclusione, a chi spetta e come fare domanda: calcoli e requisiti, le simulazioni

A fare chiarezza è una Faq del Ministero del Lavoro relativa al sussidio. Vediamo cosa precisa.