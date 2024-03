Pensioni, ad aprile nessun aumento (per chi lo ha già avuto a marzo). Ecco importi, cedolino e date di pagamento

Con aprile alle porte è tempo di calcoli per i pensionati che già nel giro delle prossime ore riceveranno dall'Inps il cedolino della pensione del prossimo mese. Grazie alla riforma dell'Inps, già dal mese di marzo ogni assegno è stato adeguato alle nuove aliquote e a quasi tutti i pensionati l'importo della pensione è già stato cambiato. Ci sono però pochissimi a cui non è stato ancora modificato e per questo vedranno un aumento nel quarto mese dell'anno. Chi invece lo ha già ricevuto a marzo, non ne avrà - ovviamente - un altro.