Dieta mediterranea, ecco i quattro prodotti a cui non si deve rinunciare per dimagrire: dal limone ai fagioli

La dieta mediterranea è considerata uno dei modi più salutari di mangiare, tanto da colpire e affascinare anche chi non vive nel bacino mediterraneo da cui il modello nutizionale nasce (Spagna, Italia, Grecia). Tra i non autoctoni che hanno assaggiato questo tipo di dieta tanto da innamorarsene c'è la dietista Sheela Prakash che ha sviluppato un passione per lo stile di vita mediterraneo proprio mentre studiava nel Belpaese.

«Mica mangiano solo piatti enormi di pasta in continuazione, anzi. Inseriscono le verdure a ogni pasto. Le porzioni sono più piccole, consumano molto pesce, grassi sani, olio d'oliva e miele. Mangiano bene e si godono il cibo», ha dichiarato a Business Insider. «Non si tratta solo di mangiare del cibo, ma di goderselo», ha aggiunto. Ecco allora una lista di quattro prodotti, provenienti proprio da questa tipica dieta, che Sheela Prakash ha voluto consigliare ai lettori.