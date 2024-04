Schillaci: "Nessun taglio alla Sanità, Governo ha aumentato risorse"

(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2024 Intervenuto nel corso del convegno "La salute come fondamentale diritto per una riforma della Sanità”, il ministro della Salute Schillaci ha parlato delle politiche sanitarie del Governo: “Con le prime due finanziarie di Governo abbiamo aumentato le risorse per il fondo sanitario nazionale che ha raggiunto le cifre più alte in assoluto. A chi sostiene che avremmo tagliato i fondi per la Sanità ricordo che non è così. Con l’ultima legge di bilancio ci sono 3 miliardi in più per il 2024, 4 miliardi in più per il 2025 e 4,2 miliardi in più per il 2026”. / Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev